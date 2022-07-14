Индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 11.3% в годовом сравнении

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.8%.

По сравнению с июнем 2021 года индекс PPI вырос на 11.3% в сравнении с +10.9% в мае (пересмотрено с +10.8%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 10.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.6% в

мае (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.5%.

По сравнению с июнем 2021 года индекс PPI core вырос на 8.2% в сравнении с +8.3% в мае.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 8.1%.