Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 1.33 млн

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 июля, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 244 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 235 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 235.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 июля, сократилось на 41 тыс. и составило 1.331 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.372 млн с 1.375 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.340 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 июня, увеличилось на 72.5 тыс. и составило 1.40 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 13.82 млн.