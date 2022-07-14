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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2022 г.Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stan...
сегодня 15:12

Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley сократились

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.5 млрд долл или 1.39 долл на акцию в сравнении с 3.51 млрд долл или 1.85 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.44 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 13.13 млрд долл по сравнению с 14.76 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.56 долл на акцию и доходы в размере 13.39 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.8%.

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