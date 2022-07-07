Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.2 млн барр.

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 июля, вырос на 8.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.3 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.8 млн барр. до 492.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing не изменились и составили 21.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.8 млн барр., запасы бензина снизились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.64 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.46 млн барр.