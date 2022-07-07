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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июля 2022 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 1 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.8 млн барр., запасы бензина снизились на 1.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.64 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.46 млн барр.

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