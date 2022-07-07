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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 июля

Москва, 7 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май.

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