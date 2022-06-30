Число повторных обращений по безработице в США составило 1.33 млн

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июня, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 231 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 228 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 231.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июня, уменьшилось на 3 тыс. и составило 1.328 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 1.331 млн с 1.315 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.320 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 июня, увеличилось на 17.7 тыс. и составило 1.314 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 14.66 млн.