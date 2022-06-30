Курс доллара 51.1580   Курс евро 53.8580  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2022 г.Личные доходы американских потребителей в мае у...
сегодня 15:36

Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в мае на 0.4%.

Другие новости

сегодня
15:44
Число повторных обращений по безработице в США составило 1.33 млн
сегодня
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс.
сегодня
15:37
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в мае замедлились до 4.7%
сегодня
15:37
ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ ДОЛЯ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНА УЖЕ НА АЗИЮ, ПРИОБРЕТАЮТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ - НОВАК
сегодня
15:36
Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%
сегодня
15:35
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОПЕК+ ПОЗВОЛЯЮТ ГОВОРИТЬ, ЧТО МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ РЫНОК БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫМ - НОВАК
сегодня
15:12
ГД во II чтении освобождает организации от налогов при поставках газа для Вечных огней
сегодня
15:10
Госдума во II чтении освобождает физлиц под санкциями от НДФЛ при продаже российских акций
сегодня
15:08
ФРГ и ряд других стран ЕС обеспокоены возможностью введения "лимита цен" на нефть РФ - СМИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.