Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в мае на 0.4%.