Курс доллара 51.1580   Курс евро 53.8580  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июня 2022 г.Годовые темпы роста базовой инфляции в США в ма...
сегодня 15:37

Годовые темпы роста базовой инфляции в США в мае замедлились до 4.7%

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В апреле темпы роста базовой инфляции составили 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в мае вырос на 4.7% в сравнении с +4.9% в апреле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в мае вырос на 6.3% в годовом сравнении, как и в апреле.

Другие новости

сегодня
15:50
ПУТИН: САНКЦИИ ПРОТИВ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ СОЗДАЮТ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И УДОБРЕНИЙ
сегодня
15:44
ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ВИДОДО ЗАЯВИЛ, ЧТО У РФ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ
сегодня
15:44
Число повторных обращений по безработице в США составило 1.33 млн
сегодня
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс.
сегодня
15:37
Годовые темпы роста базовой инфляции в США в мае замедлились до 4.7%
сегодня
15:37
ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ ДОЛЯ РОССИЙСКИХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАНА УЖЕ НА АЗИЮ, ПРИОБРЕТАЮТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ - НОВАК
сегодня
15:36
Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%
сегодня
15:35
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ОПЕК+ ПОЗВОЛЯЮТ ГОВОРИТЬ, ЧТО МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ РЫНОК БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАННЫМ - НОВАК
сегодня
15:12
ГД во II чтении освобождает организации от налогов при поставках газа для Вечных огней
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.