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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.8 млн барр.

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 июня, сократился на 2.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 2.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.88 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 2.6 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.53 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 7.0 млн барр. до 497.9 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.7 млн барр. до 21.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки против 12.0 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.65 млн барр.

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