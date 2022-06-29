Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июнь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июнь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за май;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за май;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании за I квартал, финал;

09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании за I квартал;

09:00 мск: ВВП Великобритании за I квартал, финал;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за май;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за май;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июнь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за май;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП Канады за апрель;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.