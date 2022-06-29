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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2022 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчётов Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 июня, и за неделю, окончившуюся 17 июня.

Ранее EIA сообщило, что задержка публикации отчёта за неделю, окончившуюся 17 июня, вызвана "системными проблемами".

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, окончившуюся 24 июня, сократились на 0.5 млн барр., запасы бензина снизились на 0.88 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.53 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.6 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.65 млн барр.

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