Инфляция в еврозоне может ускориться до рекордных 8.5%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Национального института статистики Испании, индекс потребительских цен в Испании в июне вырос на 10.2% в годовом выражении по сравнению с ростом на 8.7% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 8.8%.

Согласно предварительному отчёту германского Федерального ведомства по статистике Destatis, индекс потребительских цен в Германии в июне вырос на 0.1%, замедлившись с майских 0.9%.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.4%.

В годовом выражении потребительская инфляция в Германии в июне выросла на 7.6%.

Как ожидают аналитики швейцарского банка UBS, инфляция в еврозоне в июне ускорится до рекордных 8.5% в годовом выражении по сравнению с 8.1% в мае, а в сентябре темпы роста потребительских цен достигнут 8.9%.

Базовый сценарий UBS предполагает, что при сохранении нынешних темпов роста инфляции рецессия в еврозоне начнётся в IV квартале текущего года. По "жесткому" сценарию, предполагающему разрастание энергетического кризиса, рецессия может начаться во второй половине III квартала.