ВВП США в I квартале сократился на 1.6%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в I квартале 2022 года сократился на 1.6% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о снижении ВВП в I квартале на 1.5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2022 году ВВП США расширится на 1.7%. Экономический прогноз ФРС был пересмотрен в сторону понижения в ходе состоявшегося 14-15 июня заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Ранее ожидался рост ВВП США на 2.8%