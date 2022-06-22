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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2022 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
22.06.2022 10:00

Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 9.1%

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в мае вырос на 9.1% в годовом выражении после роста на 9% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в мае в годовом выражении вырос на 5.9% после повышения на 6.2% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6%.

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