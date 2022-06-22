Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
16:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель.