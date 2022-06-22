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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июнь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за апрель;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

16:30 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июнь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель.

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