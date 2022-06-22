Индекс цен производителей Великобритании в апреле на входе увеличился на 2.1% и на выходе на 1.6%

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в мае увеличился на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 2.7% в апреле (пересмотрено с 1.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.8% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в мае увеличился на 1.6% после роста на 2.8% в апреле (пересмотрено с 2.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.6%.