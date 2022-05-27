Годовые темпы роста базовой инфляции в США в апреле замедлились до 4.9%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В марте темпы роста базовой инфляции составили также 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в апреле вырос на 4.9% в сравнении с +5.2% в марте.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в апреле вырос на 6.3% в годовом сравнении, замедлив темпы повышения с 6.6% в марте.