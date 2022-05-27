Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.4%, потребительские расходы выросли на 0.9%

Москва, 27 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в марте.
Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.5%.
Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце почти не изменились.
Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в марте (пересмотрено с +1.1%).
Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в апреле на 0.7%.
Норма сбережений в апреле составила 4.4% против 5.0% месяцем ранее (пересмотрено с 6.2%).