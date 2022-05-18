Индекс потребительских цен в Великобритании в апреле вырос на 9%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в апреле вырос на 9% в годовом выражении после роста на 7% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 9.1%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в апреле в годовом выражении вырос на 6.2% после повышения на 5.7% в марте.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.2%.