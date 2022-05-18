Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 мая

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за апрель;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за апрель;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за апрель;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.