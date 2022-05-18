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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2022 г.Индекс цен производителей Великобритании в апре...
сегодня 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в апреле на входе увеличился на 1.1% и на выходе на 2.3%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в апреле увеличился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 4.6% в марте (пересмотрено с 5.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в апреле увеличился на 2.3% после роста на 1.9% в марте (пересмотрено с 2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.1%.

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