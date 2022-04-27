Курс доллара 72.8764   Курс евро 75.9224  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 апреля, вырос на 0.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 1.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 2.9 млн барр. до 553.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.3 млн барр. до 27.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.78 млн барр., запасы бензина снизились на 3.91 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.43 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.14 млн барр.

Другие новости

вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПОДСКОЧИЛ НА 4,56% ПО ИТОГАМ ТОРГОВ СРЕДЫ - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 апреля
вчера
18:13
ПАРЛАМЕНТ ГОТОВ ОПЕРАТИВНО ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТЫ КАБМИНА С АНТИСАНКЦИОННЫМИ МЕРАМИ В СЛУЧАЕ ИХ ВНЕСЕНИЯ - СЕНАТОР ПЕРМИНОВА РИА НОВОСТИ
вчера
17:55
СМИ сообщили о конфискации активов Тимченко в Финляндии
вчера
17:37
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.
вчера
17:30
Силуанов не исключил сокращения добычи нефти в РФ на 17% в 2022 г
вчера
17:20
Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
вчера
17:18
Дефицит бюджета РФ в 2022 г составит минимум 1,6 трлн руб - Силуанов
вчера
17:07
Сицилия просит правительство Италии заняться вопросом НПЗ "Лукойла" на острове
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.