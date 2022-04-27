Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 0.7 млн барр.

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 апреля, вырос на 0.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 1.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 2.9 млн барр. до 553.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.3 млн барр. до 27.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.78 млн барр., запасы бензина снизились на 3.91 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.43 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.14 млн барр.