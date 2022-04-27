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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 апреля 2022 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.78 млн барр., запасы бензина снизились на 3.91 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.43 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 1.14 млн барр.

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