Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за март;

04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.