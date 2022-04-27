Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 апреля

Москва, 27 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март;
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;
04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за март;
04:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;
04:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
04:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за апрель, предварительно;
11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.