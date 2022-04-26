FHFA: Индекс цен на дома в США в феврале вырос на 2.1% к январю

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в феврале вырос на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.6% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 1.5%.

По сравнению с февралём 2020 года индекс вырос на 19.4%, тогда как в январе его годовой прирост составлял 18.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.