Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 20.2% в годовом сравнении

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 20.2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 19.2% после его роста на 19.1% в январе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале повысился на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 18.6% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.9% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.