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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 апреля 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.8%

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.0%.

В феврале объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.7% (пересмотрено с (-2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В феврале показатель снизился на 0.5% (пересмотрено с (-0.6%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

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