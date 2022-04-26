Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 1.0%.
В феврале объём заказов на товары длительного пользования сократился на 1.7% (пересмотрено с (-2.1%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в марте вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.
В феврале показатель снизился на 0.5% (пересмотрено с (-0.6%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в марте вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.