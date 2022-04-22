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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2022 г.Индексы PMI в Великобритании в апреле изменилис...
сегодня 11:34

Индексы PMI в Великобритании в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в апреле увеличился до 55.3 по сравнению с 55.2 в марте (пересмотрено с 55.5).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.9.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в апреле сократился до 58.3 против 62.6 месяцем ранее (пересмотрено с 61.0).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 59.9.

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