Индексы PMI еврозоны в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле сократился до 55.3% против 56.5% в марте (пересмотрено с 57.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле увеличился до 57.7% против 55.6% месяцем ранее (пересмотрено с 54.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0%.