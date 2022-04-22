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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2022 г.Индексы PMI еврозоны в апреле изменились разнон...
сегодня 11:06

Индексы PMI еврозоны в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле сократился до 55.3% против 56.5% в марте (пересмотрено с 57.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 54.9%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле увеличился до 57.7% против 55.6% месяцем ранее (пересмотрено с 54.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0%.

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