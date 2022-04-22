Индексы PMI Германии в изменились разнонаправленно

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в апреле сократился до 54.1% против 56.9% в марте (пересмотрено с 57.6%). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 54.6%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле увеличился до 57.9% против 56.1% месяцем ранее (пересмотрено с 55.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.4%.