Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 8 млн барр.

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 15 апреля, сократился на 8.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 2.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 4.7 млн барр. до 556.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.1 млн барр. до 26.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки в сравнении с 11.8 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.09 млн барр.