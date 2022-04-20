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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:09

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 2.7% (расширенное сообщение)

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.77 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали мартовские продажи на уровне 5.78 млн домов.

По сравнению с мартом 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 4.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 375.3 тыс. долл, повысившись на 15.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 950 тыс. доступных покупателям домов, увеличившись на 11.8% по сравнению с февралём, но снизившись на 9.5% по сравнению с мартом 2021 года. В данный момент потребовалось бы 2.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.7 в феврале и 2.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в марте в среднем составил 17 дней против 18 в феврале и 18 годом ранее. При этом 87% проданных в марте 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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