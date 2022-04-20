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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 апреля 2022 г.Аналитики ожидают роста коммерческих запасов не...
вчера 17:20

Аналитики ожидают роста коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 апреля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.5 млн барр., запасы бензина выросли на 2.9 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.09 млн барр.

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