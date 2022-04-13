Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 апреля

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за март;
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за март;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за март;
09:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;
09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за март;
11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
14:45 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;
14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск: Розничные продажи в США за март;
15:30 мск: Цены на импорт в США;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за март;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за февраль;
17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, предварительно;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
22:50 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны .