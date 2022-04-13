Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 9.4 млн барр.

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 апреля, вырос на 9.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали увеличение запасов нефти на 0.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.6 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 2.9 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 3.9 млн барр. до 560.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.4 млн барр. до 26.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.8 млн барр. в сутки в сравнении с 11.8 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.8 млн барр., запасы бензина снизились на 5.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились почти на 5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.375 млн барр.