Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 апреля

Москва, 12 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за март;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за март;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за март;
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за март;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за март;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за февраль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за март;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за март;
19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март.