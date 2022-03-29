FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 1.6% к декабрю

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в декабре (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 1.2%.

По сравнению с январём 2020 года индекс вырос на 18.2%, тогда как в декабре его годовой прирост составлял 17.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.