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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос н...
сегодня 16:08

FHFA: Индекс цен на дома в США в январе вырос на 1.6% к декабрю

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в январе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.3% в декабре (пересмотрено с +1.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 1.2%.

По сравнению с январём 2020 года индекс вырос на 18.2%, тогда как в декабре его годовой прирост составлял 17.6%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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