Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в январе вырос на 19.1% в годовом сравнении

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в январе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 19.1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом сравнении на 18.6% после его роста на 18.6% в декабре.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в январе повысился на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и вырос на 17.5% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в январе по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 1.6% с учётом сезонных колебаний и вырос на 19.2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.