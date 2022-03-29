Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;
02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;
09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль.