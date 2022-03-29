Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль.