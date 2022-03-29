Курс доллара 93.7125   Курс евро 102.6714  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 марта

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за февраль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за май;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за февраль;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за апрель;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

10:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за январь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за март;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль.

Другие новости

сегодня
10:04
В Бурятии начали проверку по спекулятивному подъему цен на сахар - правительство
сегодня
10:00
Цены на импорт в Германии в феврале увеличились на 1.3%
сегодня
10:00
Долг на оптовом рынке электроэнергии в РФ в 2022 году увеличится - АКРА
сегодня
09:43
Уход иностранных пивных брендов из РФ и их товаров с полок займет от 3 месяцев - эксперт
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 марта
сегодня
09:10
Реализацию СПГ-проекта в Канаде могут ускорить из-за роста спроса на газ в Европе - СМИ
сегодня
08:28
США следят за операциями бизнесменов, компаний из РФ из-за возможного обхода санкций - СМИ
сегодня
08:00
Недостатки ВИЭ могут повлечь сбои в электроснабжении в Европе - эксперт
сегодня
07:00
Кабмин РФ планирует до 2024 г направить 4,5 млрд руб на гранты студентам-предпринимателям
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.