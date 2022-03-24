Индекс Services PMI США в марте превысил прогноз

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в марте вырос до 58.9 пункта против 56.5 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.0.