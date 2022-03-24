Курс доллара 95.6618   Курс евро 105.2662  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2022 г.Индекс Manufacturing PMI США в марте вырос
24.03.2022 16:58

Индекс Manufacturing PMI США в марте вырос

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в марте вырос, составив 58.5 пункта против 57.3 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом быстрее, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.6.

Другие новости

24.03.2022
17:10
США ввели санкции против Тимченко, его родственников, компаний "Волга Групп" и "Трансойл"
24.03.2022
17:05
Пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса - Downdetector
24.03.2022
17:00
США вводят санкции против "Вертолетов России", производителя беспилотников "Кронштадт"
24.03.2022
16:59
Индекс Services PMI США в марте превысил прогноз
24.03.2022
16:58
Индекс Manufacturing PMI США в марте вырос
24.03.2022
16:52
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО, ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, КОМПАНИЙ "ВОЛГА ГРУПП" И "ТРАНСОЙЛ" - ГОСДЕП
24.03.2022
16:43
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ ЧАСТНОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ "КРОНШТАДТ" - МИНФИН
24.03.2022
16:33
США ввели санкции против Грефа, Обносова и яхты Тимченко – минфин
24.03.2022
16:20
США ВВОДЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ ОСНОВНЫХ ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ - МИНФИН
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.