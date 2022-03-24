Индекс Manufacturing PMI США в марте вырос

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в марте вырос, составив 58.5 пункта против 57.3 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом быстрее, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 56.6.