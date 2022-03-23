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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2022 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:37

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.5 млн барр.

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 марта, сократился на 2.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сохранение запасов нефти на прежнем уровне.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.07 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.24 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр., запасы бензина снизились на 0.63 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.83 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.65 млн барр.

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