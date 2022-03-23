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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 марта 2022 г.Аналитики ожидают сохранения на прежнем уровне ...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сохранения на прежнем уровне коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 18 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина уменьшились на 1.7 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн барр., запасы бензина снизились на 0.63 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.83 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.65 млн барр.

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