Продажи новых домов в США в феврале сократились на 2% (расширенное сообщение)

Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. домов в годовом исчислении.

В январе продажи новых домов составили 788 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 801 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 809 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2021 года продажи новых домов сократились на 6.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 65 тыс. новых домов против 64 тыс. в январе и 61 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 21 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (15 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (12 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 400.6 тыс. долл против 427.4 тыс. в январе и 399.1 тыс. в декабре. В феврале 2021 года медианная цена проданного дома составляла 362.0 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 511.0 тыс. долл против 494.0 тыс. в январе и 483.3 тыс. в декабре. В феврале 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 407.5 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 407 тыс. единиц против 398 тыс. в январе и 388 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.3 месяца против 6.1 в январе и 5.4 в декабре.