Индекс потребительских цен в США в феврале вырос на 0.8%, реальная зарплата снизилась на 0.8%

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после увеличения на 0.6% в январе.

По сравнению с февралём 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 7.9% в сравнении с +7.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 7.8%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в феврале вырос на 0.5%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в январе.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 6.4% после повышения на 6.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 6.4%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в феврале снизилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний на 0.8% после сохранения неизменной в январе (пересмотрено с +0.1%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата сократилась на 2.6%.