Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.49 млн

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 марта, выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 227 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 февраля, увеличилось на 25 тыс. и составило 1.494 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.469 млн с 1.476 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 31.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.507 млн (минимум с 28 марта 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 19 февраля, уменьшилось на 62.3 тыс. и составило 1.91 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 20.84 млн.