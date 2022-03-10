ЕЦБ сократил программу QE и пообещал обеспечить реализацию санкций против России

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Во вступительной части заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ), опубликованного в четверг, 10 марта, говорится, что "российское вторжение" на Украину стало "водоразделом для Европы". ЕЦБ выразил "полную поддержку народу Украины" и пообещал обеспечить создание "плавных условий" на денежных рынках и реализацию "санкций, принятых Евросоюзом и правительствами европейских стран".

Кроме того, ввиду "крайней неопределенности, вызванной российским вторжением на Украину, и риска региональных вторичных эффектов, которые могут негативно сказаться на финансовых рынках еврозоны, Совет управляющих принял решение продлить действие операций репо Евросистемы для центральных банков (EUREP) до 15 января 2023 года". Программа EUREP продолжит "дополнять обычные механизмы предоставления ликвидности в евро для центральных банков стран, не входящих в зону евро". Однако запросы от центробанков этих стран будут рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае.

По итогам заседания Совет управляющих ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.00%. Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ сообщил, что любая корректировка ключевых процентных ставок будет происходить "через некоторое время после окончания чистых покупок в рамках программы APP". Действия ЕЦБ будут по-прежнему определяться "стратегическим обязательством стабилизировать инфляцию на уровне 2% в среднесрочной перспективе".

"Основываясь на обновленной оценке и принимая во внимание ситуацию неопределенности", Совет управляющих пересмотрел график покупок активов в рамках программы APP. Ежемесячные чистые покупки в рамках APP составят 40 млрд евро в апреле, 30 млрд евро в мае и 20 млрд евро в июне. Таким образом, по сравнению с предыдущими планами размер программы APP на II квартал уменьшен на 30 млрд евро в общей сложности.

Кроме того, ранее предполагалось, что в III квартале объем программы APP составит 30 млрд евро в месяц, а начиная с октября - 20 млрд в месяц "до тех пор, пока это необходимо". Однако теперь ЕЦБ заявил, что намерен скорректировать размер покупок на III квартал в зависимости "от поступающих данных и меняющейся оценки перспектив". В случае, если среднесрочный прогноз по инфляции не ухудшится, ЕЦБ завершит программу APP в III квартале. Если же среднесрочный прогноз по инфляции изменится, а условия финансирования "станут несовместимыми с дальнейшим продвижением к цели в 2%", график покупок будет пересмотрен. ЕЦБ подтвердил, что реинвестиции платежей по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, продолжатся в течение неограниченного времени, пока это будет необходимо.

В дополнение ЕЦБ подтвердил, что завершит антикризисную программу покупок чистых активов PEPP в конце марта 2022 года. Операции реинвестирования по программе PEPP будут продолжаться "по меньшей мере" до конца 2024 года. При этом корректировка реинвестиций в рамках программы PEPP может включать в себя покупку греческих правительственных облигаций, "выпущенных сверх пролонгации погашения" во избежание "прерывания покупок в этой юрисдикции". Регулятор предупредил, что чистые покупки в рамках PEPP могут быть возобновлены в случае необходимости "для противодействия негативным шокам, связанным с пандемией".

Кроме того, Управляющий совет продолжит наблюдение за условиями финансирования банков и следить за тем, чтобы завершение операций долгосрочного рефинансирования TLTRO III "не препятствовало плавной трансмиссии денежно-кредитной политики". Как было объявлено ранее, ожидается, что "особые условия, применимые к TLTRO III, завершатся в июне 2022 года". Вместе с тем ЕЦБ намерен корректировать систему требований к банковским резервам для того, "чтобы политика отрицательных процентных ставок не ограничивала посреднические возможности банков в условиях значительной избыточной ликвидности".

Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.