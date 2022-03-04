Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале выросло на 678 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросло на 678 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 407 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь пересмотрены в сторону повышения до 481 тыс. с 467 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 654 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 338 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в феврале рост рабочих мест охватил более широкий спектр отраслей, в наибольшей степени занятость выросла в сфере организации досуга и гостеприимства, сфере профессиональных и деловых услуг, здравоохранении и строительстве.

В частности, занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 179 тыс., в том числе в барах и ресторанах - почти на 124 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 47.6 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 36.9 тыс., в оптовой торговле - на 18.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 94.2 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников увеличилось на 17.6 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 95 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 35 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий не изменилось. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 18.8 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 60 тыс. после увеличения на 7 тыс. в январе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 36 тыс. после расширения на 16 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в феврале увеличилось на 9 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 2.4 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 24 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралём 2021 года число госслужащих увеличилось на 205 тыс. до 22.2 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале снизился на 0.2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.8% в сравнении с 4.0% в январе. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 243 тыс. до 6.27 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в феврале увеличилось на 548 тыс. до 157.72 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 183 тыс. до 99.33 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 304 тыс. до 164.0 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.3%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 1.31 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 11 тыс. до 1.70 млн, составив 26.7% от общего числа безработных против 25.9% месяцем ранее и 40.2% в феврале 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 176 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.044 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, увеличилось на 642 тыс. до 131.81 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 16 тыс. до 25.80 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 418 тыс. до 4.14 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.2% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 11.1% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.7 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.58 долл против 31.57 долл месяцем ранее (пересмотрено с 31.63 долл), увеличившись на 0.03%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.8%.

Средняя недельная заработная плата в феврале увеличилась до 1095.83 долл в сравнении с 1092.32 долл месяцем ранее.