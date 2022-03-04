Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале увеличилась, средние зарплаты выросли меньше прогноза

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.7 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 31.58 долл против 31.57 долл месяцем ранее (пересмотрено с 31.63 долл), увеличившись на 0.03%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.8%.

Средняя недельная заработная плата в феврале увеличилась до 1095.83 долл в сравнении с 1092.32 долл месяцем ранее.